La Escuela de Danzas Municipal brilló en el Teatro

En la noche del sábado, el Teatro Municipal fue sede del muestreo anual de la Escuela Municipal de Danzas que permitió ver en escena una gran variedad de disciplinas y mostrar todo el trabajo realizado a lo largo de estos meses de aprendizaje, preparación y dedicación.

La Escuela Municipal de Danzas funciona en distintos espacios integrando las propuestas educativas a nivel municipal que están pensadas para todos los niveles, con la finalidad que cada asistente pueda desarrollar todo su potencial artístico.

Actualmente la Escuela Municipal de Danza cuenta con un equipo de trabajo conformado por 19 profesores, que abordan en total 11 disciplinas: Danzas Árabes, Danzas Folklóricas, Danzas Alemanas, Tap Americano, Danzas de la India, Danza Urbana, Tango, Salsa y Bachata, Zumba, Danza Jazz/clásica y Kundalini Yoga.

Las clases se desarrollan en 20 puntos distintos del Partido, contemplando la ciudad y las localidades de Loma Negra, Sierras Bayas, Colonia Hinojo, Colonia San Miguel, Hinojo, Recalde, Blanca Grande y Espigas, y alcanzando una matrícula aproximada de 850 alumnos.

Las clases están destinadas a niños/a, adolescentes, jóvenes, adultos/as y personas mayores.

En la muestra que tuvo lugar el fin de semana en el Teatro Municipal pudo verse el trabajo realizado hasta el momento, contando con la presentación de parte del alumnado total.

En dicha ocasión, además se hizo entrega de certificados a los docentes de todas las disciplinas, en reconocimiento por su trabajo comprometido y dedicado.

Participaron de la gala del sábado: Danzas Folklóricas (Ana María Paladini, Juan José Rivas, Delia Ortega, Yanina Sanabria, Lucas Serantes, Esteban Salguero), Danza Tango (Antonela Díaz / Tatiana Veneziano) , Danzas Árabes (Sara Abdala/ Yesica Castillo), Danzas Alemanas (Micaela Baier / Yesica Smith), Danzas Urbanas (Zaira Castañares), Salsa y Bachata (Mauricio Vega), Hata Yoga/Kundalini (Mónica Rossi), Danza Jazz/Clásica infantil (Lucía Span), TAP (Aldana Espelet), Danzas de la India y Recreativas (Denisa Laborde y Zumba (Denise Suárez).