Durañona: infraccionaron a tres jóvenes por cazar con galgos

Este sábado tres jóvenes de 18, 20 y 22 años respectivamente terminaron infraccionados por cazar en un campo privado sin debida autorización y con galgos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, el hecho fue advertido por el puesto de vigilancia de Santa Luisa, dependiente de la Subcomisaría de Loma Negra, y tuvo lugar en el establecimiento rural “Los Arrayanes” de Durañona.

Allí los encontraron con seis perros galgos, y tres liebres americanas y un avestruz muertos. Más tarde se supo que habían llegado en una camioneta.

Finalmente se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 265; 268; 273 INC A y K; 274 de la Ley 10081/83 (Código Rural). Interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.