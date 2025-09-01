Durañona: infraccionaron a tres jóvenes por cazar con galgos | Infoeme
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 17:35hs
11°
Lunes 01 de Septiembre 2025 - 17:35hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  policiales
 - 1 de Septiembre de 2025 | 16:04

Durañona: infraccionaron a tres jóvenes por cazar con galgos

El hecho se produjo el sábado en el establecimiento rural “Los Arrayanes” ubicado en Durañona.

Este sábado tres jóvenes de 18, 20 y 22 años respectivamente terminaron infraccionados por cazar en un campo privado sin debida autorización y con galgos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, el hecho fue advertido por el puesto de vigilancia de Santa Luisa, dependiente de la Subcomisaría de Loma Negra, y tuvo lugar en el establecimiento rural “Los Arrayanes” de Durañona.

Allí los encontraron con seis perros galgos, y tres liebres americanas y un avestruz muertos. Más tarde se supo que habían llegado en una camioneta.

Finalmente se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 265; 268; 273 INC A y K; 274 de la Ley 10081/83 (Código Rural). Interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME