Ajedrez: volvió la actividad tras el receso de invierno

La Federación de Ajedrez de Olavarría sigue con su calendario y en su sede, retomó la actividad competitiva con los clasificatorios Senior y Femenino.

Los dos certámenes se juegan por modalidad Round Robin (todos contra todos) a doble vuelta, con un tiempo de reflexión de sesenta minutos iniciales más treinta segundos de incremento por movida.

En la sección Femenina, la representante de la Biblioteca Popular “Héctor Nicolás Amoroso”, Paola Nievas consiguió hacerse de una clara ventaja en el medio juego la cual le bastó para llevarse el primer punto con piezas negras ante María José Finet.

En cuanto al clasificatorio Sénior, los jugadores de Ferro Carril Sud, Gabriel Iglesias y Gustavo Bourgeois, pactaron tablas tras diecisiete movimientos; mientras que Eduardo Costilla quedó libre.

Por otra parte, las inscripciones para el torneo de cuarta categoría continuarán abiertas hasta el próximo lunes 11, día en el que se dará inicio a la competencia, a las 21:00 hs.

Los jugadores interesados en participar en dicho evento podrán confirmar su presencia con antelación al 2284-201998 o de manera presencial hasta quince minutos antes del comienzo del torneo.

Fuente: Prensa F.A.O.