Ajedrez: volvió la actividad tras el receso de invierno | Infoeme
Sabado 09 de Agosto 2025 - 14:13hs
Sabado 09 de Agosto 2025 - 14:13hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Ajedrez
 - 9 de Agosto de 2025 | 13:35

Ajedrez: volvió la actividad tras el receso de invierno

Finalizadas las vacaciones de invierno volvió la acción al Club Social y fue con los clasificatorios Senior y Femenino.

La Federación de Ajedrez de Olavarría sigue con su calendario y en su sede, retomó la actividad competitiva con los clasificatorios Senior y Femenino.

 

Los dos certámenes se juegan por modalidad Round Robin (todos contra todos) a doble vuelta, con un tiempo de reflexión de sesenta minutos iniciales más treinta segundos de incremento por movida.

 

En la sección Femenina, la representante de la Biblioteca Popular “Héctor Nicolás Amoroso”, Paola Nievas consiguió hacerse de una clara ventaja en el medio juego la cual le bastó para llevarse el primer punto con piezas negras ante María José Finet.

 

En cuanto al clasificatorio Sénior, los jugadores de Ferro Carril Sud, Gabriel Iglesias y Gustavo Bourgeois, pactaron tablas tras diecisiete movimientos; mientras que Eduardo Costilla quedó libre.

 

Por otra parte, las inscripciones para el torneo de cuarta categoría continuarán abiertas hasta el próximo lunes 11, día en el que se dará inicio a la competencia, a las 21:00 hs.

 

Los jugadores interesados en participar en dicho evento podrán confirmar su presencia con antelación al 2284-201998 o de manera presencial hasta quince minutos antes del comienzo del torneo.

 

Fuente: Prensa F.A.O.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME