Golf: jugaron otra fecha del “Torneo de los Miércoles” y ganaron Fredes y Pirola

En el campo de golf del Club Estudiantes una veintena de jugadores completaron el tradicional Medal Play 9 hoyos del Ranking “Destino Global”.

Luis Fredes con 36 golpes fue el ganador en Hasta 19 de Hándicap y lo escoltaron Javier Lobo y Claudio Benítez con 38 golpes.

En De 20 al Máximo el triunfo fue para Alejandro Pirola con 33 golpes. Manuel Esteves con 34 golpes fue segundo y Hugo Wagner con 36 golpes completó el podio.

La actividad continuará el fin de semana con doble jornada con el Medal Play 36 hoyos Memorial “Rafael Stéfano”.

Fuente: Prensa CAE