Jueves 07 de Agosto 2025 - 17:09hs
 7 de Agosto de 2025 | 16:22

Golf: jugaron otra fecha del “Torneo de los Miércoles” y ganaron Fredes y Pirola

En la jornada del último miércoles se completó una nueva fecha de la competencia semanal que se lleva a cabo durante todo el año y entre dos Categorías divididas por hándicap, festejaron, Luis Fredes y Alejandro Pirola.

En el campo de golf del Club Estudiantes una veintena de jugadores completaron el tradicional Medal Play 9 hoyos del Ranking “Destino Global”.

 

Luis Fredes con 36 golpes fue el ganador en Hasta 19 de Hándicap y lo escoltaron Javier Lobo y Claudio Benítez con 38 golpes.

 

En De 20 al Máximo el triunfo fue para Alejandro Pirola con 33 golpes. Manuel Esteves con 34 golpes fue segundo y Hugo Wagner con 36 golpes completó el podio.

 

La actividad continuará el fin de semana con doble jornada con el Medal Play 36 hoyos Memorial “Rafael Stéfano”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

