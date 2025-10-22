El Gobierno nacional desafectó un predio ferroviario en Pergamino

Elavanza con su política de reestructuración yEsta vez el Ministerio de Economía resolvió desafectar del uso ferroviario y de la concesión a la empresaun inmueble ubicado en el cuadro de la, perteneciente a la, en

La medida fue oficializada mediante una Resolución 1575/25 firmada por Luis Caputo, y le quita de la concesión un inmueble de más de 43.059 metros cuadrados de superficie a esa empresa dedicada al transporte de cargas.

El predio ahora quedará bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de disponer su destino y futura administración. En caso de que se proceda a su enajenación, la resolución dispone que la mensura y el deslinde del terreno se realicen con la intervención de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A. (Adifsa) y la participación de la concesionaria NCA.

Según explicaron en la resolución, la decisión se adoptó tras una serie de consultas técnicas y administrativas entre la AABE, la Adifsa y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que no formularon objeciones respecto a la desafectación del uso ferroviario. La empresa, a su vez, manifestó su conformidad con la medida, y solicitó únicamente preservar la operatividad de las vías principales y secundarias en el cuadro de estación, garantizando un margen de seguridad para eventuales emergencias.

Lo cierto es que la situación de Pergamino no es la primera en los últimos meses. Solo en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei ya desafectó una decena de terrenos y le quitó la concesión a la empresa correspondiente. También sucedió algo similar en la ciudad de Olavarría. ( DIB)