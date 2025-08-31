Colegios privados con subsidio aumentarán su cuota en septiembre

El último trimestre del ciclo escolar 2025 comenzará con subas en las cuotas de los colegios privados que reciben aportes estatales en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos de Axel Kicillof y Jorge Macri autorizaron nuevos cuadros tarifarios para septiembre.

De acuerdo a las últimas decisiones, en PBA los aumentos alcanzarán hasta 2,8%, mientras que en CABA podrán llegar al 3,2%. La medida responde al impacto de los incrementos salariales otorgados a los docentes durante la renegociación de la paritaria.

La administración provincial concedió un aumento total de 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y otro porcentaje similar en octubre sobre el salario básico.

El cambio afectará a casi dos millones de alumnos de inicial, primaria y secundaria que asisten a los más de 5.000 institutos de PBA y alrededor de 300 en CABA, según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).