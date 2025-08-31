Centros Juveniles: una nueva propuesta territorial para las juventudes de nuestra ciudad

La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos informa que se dará inicio a los talleres del programa Centros Juveniles, una política pública destinada a jóvenes de entre 14 y 29 años, gestionada en conjunto por la Dirección Provincial de Juventudes y el Municipio de Olavarría.

La iniciativa busca generar espacios de participación, expresión y construcción colectiva a través de talleres con anclaje territorial en distintos puntos de la ciudad.

Los Centros Juveniles llevarán el nombre “Desde el Barrio” y funcionarán en articulación con espacios comunitarios ya existentes, ofreciendo propuestas como pintura y graffiti, freestyle, skateboarding y talleres de abordaje comunitario.

Esta nueva línea de trabajo tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento a las juventudes desde una perspectiva de derechos, promoviendo el arte, el deporte urbano y la participación activa como herramientas de inclusión y transformación social.

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se invita a las juventudes a sumarse a las distintas propuestas del Centro Juvenil, un espacio libre y gratuito, coordinado por jóvenes referentes en cada disciplina, quienes acompañan y se vinculan directamente con los chicos y chicas que participan.

Los talleres son completamente gratuitos y se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo al siguiente cronograma:

Esquema de días y horarios:

Lunes

Taller de Abordaje Comunitario – 15 a 17 hs.

Sede: Casa del Bicentenario

Martes

Taller de Freestyle – 17 a 19.30 hs

Sede: Centro Deportivo Recreativo DAM

Miércoles

Taller de Skateboarding – 15.30 a 18 hs

Sede: Skatepark / Casa del Bicentenario

Jueves

Taller de Skateboarding – 15.30 a 18 hs

Sede: Barrio Jardín

Viernes

Taller de Pintura Urbana/Graffiti – 17 a 19 hs

Sede: CIC Barrio Facundo Quiroga II

Inscripción

La inscripción se puede llevar adelante a través del formulario al que se accede haciendo click aquí.