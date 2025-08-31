Jugaron un Foursome Chapman y ganaron Prado y Mantegazza

El Club Estudiantes albergo una nueva jornada para importante cantidad de jugadores que completaron los 18 hoyos del Foursome Chapman en una única categoría.

La dupla de Matías Prado y Juan Mantegazza con un total de 61 golpes fue la ganadora y fueron escoltados por Juan Rossi y Leonardo Patane con 65 golpes y Alejandro Pirola y Valentín Cisneros con 67 golpes.

La actividad continuará el miércoles de la próxima semana con el Ranking “Destino Global”, que se jugará en la modalidad Medal Play a 9 hoyos.

Fuente: Prensa CAE