Domingo 31 de Agosto 2025
Jugaron un Foursome Chapman y ganaron Prado y Mantegazza

El último y sábado, previo a que dijeran presentes las malas condiciones climáticas hubo actividad en el campo de golf del Parque Guerrero y fue con triunfo para la dupla compuesta por Matías Prao y Juan Mantegazza.

Foto: Ilustrativa

El Club Estudiantes albergo una nueva jornada para importante cantidad de jugadores que completaron los 18 hoyos del Foursome Chapman en una única categoría.

 

La dupla de Matías Prado y Juan Mantegazza con un total de 61 golpes fue la ganadora y fueron escoltados por Juan Rossi y Leonardo Patane con 65 golpes y Alejandro Pirola y Valentín Cisneros con 67 golpes.

 

La actividad continuará el miércoles de la próxima semana con el Ranking “Destino Global”, que se jugará en la modalidad Medal Play a 9 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

