Ya pueden retirarse las licencias de Conducir tramitadas hasta el último martes

La Dirección de Licencias de Conducir del Municipio informó que las personas que culminaron el trámite hasta el último martes 21 de octubre inclusive ya puede pasar a retirar su licencia por la sede de San Martín 2522.

Según detallaron, el organismo continúa con los trabajos y gestiones para poder regularizar la entrega de licencias, instancia que se ve demorada debido a la irregular entrega de suministros por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Como se ha informado en reiteradas ocasiones en los últimos meses, el envío de insumos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene registrando continúas demoras y postergaciones, lo que complica el normal funcionamiento de la oficina local de Licencias de Conducir.

El funcionamiento de la oficina local, tanto en la gestión para la obtención de turnos como en la atención de los mismos, como así también la respuesta a trámites y gestiones es normal. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto afectado la impresión y entrega de licencias en tiempo y forma.

Se recuerda, por último, que el horario de atención es de 7 a 14 horas. Por consultas, se cuenta además con línea telefónica para comunicarse vía WhatsApp, al 2284 695804.