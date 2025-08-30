Nuevas búsquedas en el Portal Web de Empleo del Municipio de Olavarría

El Municipio de Olavarría a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo da a conocer las nuevas propuestas laborales vigentes, en el marco de las constantes interrelaciones con las diferentes empresas del entramado productivo de la ciudad y que utilizan a la Coordinación de Empleo para las intermediaciones laborales.

Aquellas personas interesadas podrán postularse online a través del Portal de Empleo, o acercando su CV la oficina ubicada en la sede de la Secretaría de Desarrollo Económico o Productivo, ubicada sobre Moreno 2765, en el horario 8 a 13 horas.

En esta oportunidad, se está realizando la selección de candidatos/as para la cobertura de los siguientes cuatro puestos de trabajo:

Responsable de depósito de insumos

Importante empresa comercializadora de granos, semillas, fertilizantes e insumos agropecuarios se encuentra en la búsqueda de responsable de depósito de insumos. Serán sus tareas realizar la gestión de stock e inventario, recepcionar y despachar insumos, organizar el depósito, efectuar mantenimiento y planificación y mantener las normas de higiene y seguridad. La jornada laboral será de lunes a viernes de 8 a 16 y sábados de 8 a 13 horas.

Requisitos: experiencia previa en puestos similares, perfil proactivo, organizado, comprometido, con iniciativa y liderazgo.

Responsable de mantenimiento

Importante empresa de la industria agrícola se encuentra en la búsqueda de responsable de mantenimiento. Serán sus tareas realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de maquinarias CNC, equipos de corte láser, plegadoras, soldadoras, compresores y sistemas robotizados. Además, será encargado de coordinar con el área de producción el mantenimiento de la planta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, minimizando tiempos de parada. La jornada laboral será de lunes a viernes de 7 a 16:30 horas.

Requisitos: tecnicatura en electromecánica, eléctrica o mecánica, experiencia previa en mantenimiento industrial, habilidades para el trabajo en equipo.

Asesor/a comercial

Empresa dedicada a la prestación de servicios financieros se encuentra en la búsqueda de asesor/a comercial. Serán sus tareas comercializar préstamos personales, asesorar y acompañar a clientes durante la vida del crédito. La jornada laboral será de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas, sábados de 9 a 13 horas.

Requisitos: marcado perfil comercial, experiencia previa en venta de intangibles, conocimiento en herramientas informáticas.

Responsable técnico posventa

Importante empresa industrial selecciona soporte técnico posventa. serán sus funciones: realizar instalaciones, configuraciones y calibraciones de equipos – asistir a clientes en el diagnóstico y resolución de fallas técnicas – brindar capacitaciones sobre el uso de productos – coordinar visitas técnicas y realizar mantenimiento preventivo. la jornada laboral será de lunes a viernes de 8 a 17:30 horas.

Requisitos: técnico en electrónica, electromecánica, mecánica, informática o afines. Instalación, calibración y diagnóstico de equipos electrónicos o electromecánicos. Deseable experiencia previa en agricultura de precisión. Conocimientos técnicos: tecnología de agricultura de precisión: sistemas de guiado, Isobus, sensores de rinde, mapeo. Electrónica y electricidad aplicada a maquinaria agrícola. Lectura de manuales técnicos. Diagnóstico integral (eléctrico, electrónico, mecánico básico). Manejo básico de CRM, correo y Excel.