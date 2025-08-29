El acceso a Olavarría por Ruta Nacional 226 ya cuenta con nueva luminaria LED

En el marco del Plan Municipal de Colocación y Recambio de Luminaria LED, esta semana se concretó la iluminación del acceso a la ciudad de Olavarría por Ruta Nacional N° 226 y el puente “Hermanos Emiliozzi”.

El intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su equipo de trabajo, recorrió el lugar y dialogó con vecinos y vecinas, quienes resaltaron la importancia de la concreción de esta obra que beneficia no sólo a quienes viven en ese punto de la ciudad, sino también a todas las personas que se movilizan por la Ruta Nacional N° 226.

“Hace un mes y medio estábamos en este mismo lugar, en el ingreso a la ciudad. Estábamos probando dos columnas de iluminación, hoy ese proyecto es una realidad”, enfatizó el jefe comunal del Partido de Olavarría, quien recordó que se trataba de una problemática con años de arrastre, debido a la falta de respuestas del Concesionario Vial, lo que ameritó que desde el Municipio se lleve adelante la evaluación de alternativas y estudios para la elaboración de un proyecto integral, para poder brindar una respuesta concreta y que sea también perdurable en el tiempo.

En ese sentido, las tareas no se limitaron únicamente al recambio de luces, sino que se debieron contemplar con la realización de diversas labores complementarias en materia de recuperación de cada una de las columnas a intervenir, debido al avanzado deterioro que presentaban las instalaciones. Tal es así que en algunos casos se debió realizar un cambio completo del cableado, de dispositivos eléctricos, como así también la anulación de antiguos circuitos eléctricos, trabajos que incluso debieron efectuarse en altura.

A la fecha, se ha avanzado sobre un total de 28 columnas, lo que se tradujo en la instalación y puesta en funcionamiento de un total de 68 nuevas luminarias LED, las cuales se encuentran tanto sobre el puente Hermanos Emiliozzi, como así también en las colectoras que comunican con la avenida Pringles, uno de los principales accesos a la ciudad de Olavarría, pero también punto de conexión a localidades como Sierra Chica, Hinojo y Colonia Hinojo.

Vale destacar, a la par, que la nueva luminaria en ese punto de la ciudad se complementa con la instalada meses atrás en la avenida Hermanos Emiliozzi, que mejoró la transitabilidad y por ende la seguridad vial en los barrios Belén, Eucaliptus, Matadero Municipal, Cuarteles y Perito Moreno.

El Plan Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED tiene por objetivo la colocación de más de mil luces en sitios estratégicos del Partido, con el dato relevante de que la mayor parte de las mismas ya son una realidad. Parque “Raúl Alfonsín” (también conocido como Parque Sur), Plaza Lineal del barrio Los Robles, avenida Luciano Fortabat, sector de avenida Colón y Ruta 60 y Loma Negra, por mencionar algunos sitios.