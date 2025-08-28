El Municipio lleva a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de calles en Espigas y Recalde | Infoeme
Jueves 28 de Agosto 2025
 comunidad
 28 de Agosto de 2025

El Municipio lleva a cabo trabajos de mantenimiento y reparación de calles en Espigas y Recalde

Las tareas son coordinadas desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

El Municipio, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, se encuentra llevando a cabo diversos trabajos de mantenimiento y reparación de calles en las localidades de Espigas y Recalde, las cuales se vieron afectadas por las continuas precipitaciones que se han registrado en las últimas semanas. Las tareas se prolongarán durante los próximos días.

Se trata de un despliegue que contempla el trabajo articulado de varios equipos, entre motoniveladora, retroexcavadora y camiones para el traslado de materiales. En ese sentido, se detalló que el abordaje incluye también la colocación de estabilizado.

El operativo, de acuerdo con lo que se explicó desde el área, incluye no sólo la reparación y mantenimiento de las distintas calles de la localidad, sino también de cordones cuneta.

