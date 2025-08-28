El Municipio avanza con la creación de la residencia para estudiantes de localidades rurales

Continúan los trabajos para la creación de una residencia que será destinada a jóvenes de las localidades rurales, para que puedan continuar con sus estudios en la ciudad de Olavarría. Se trata de la concreción de una política que fue parte de la plataforma de gobierno del intendente Maximiliano Wesner y que en poco tiempo será una realidad que permitirá la igualdad de posibilidades en el acceso a una educación superior, sea terciaria o universitaria.

Los trabajos son llevados a cabo desde la Dirección de Mantenimiento, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Municipio, y contemplan la puesta en valor y reacondicionamiento integral del inmueble ubicado en el sector céntrico de la ciudad, sobre la calle Necochea al 3200, lindero al Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”.

Se trata además, de un proyecto que surgió del Concejo Deliberante Estudiantil, iniciativa que fue presentada por una estudiante del CEPT N° 8 de Espigas, Brisa Barroni. La propuesta contó con el acompañamiento del bloque de la UCR y fue apoyada de manera unánime por el Concejo Deliberante, que promovió la promulgación de la Ordenanza.

Las tareas se prolongarán durante las próximas semanas y contemplan, entre otras, a impermeabilización, pintura, instalación eléctrica, reparación y recambio de aberturas, entre otras.