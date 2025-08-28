Díaz Oviedo, Gelso y Blasón los dueños del miércoles

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 9 hoyos del Ranking Anual “Destino Global”, reservado para tres Categorías.

El certamen que tiene como premio mayor un viaje, consagró a Martiniano Díaz Oviedo con 32 golpes en Hasta 13 de Hándicap. Luis Fredes con 34 golpes y Néstor Leiva con 35 golpes, fueron segundo y tercer respectivamente.

En De 14 a 24, la victoria fue para Walter Gelso con 32 golpes y lo escoltaron Alberto Belachur con 34 golpes y Martín Arregui con 35 golpes.

Por último, Santiago Blasón con 30 golpes se impuso en De 25 al máximo. Uma Springer con 31 golpes y Rubén Dattoli con 32 golpes completaron el podio.

La actividad continuará el sábado con un Foursome Chapman, Torneo “Top Flite”.

Fuente: Prensa CAE