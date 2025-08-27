Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

El Gobierno nacional confirmó cuánto cobrarán en concepto de viáticos las autoridades de mesa y delegados judiciales y tecnológicos en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Lo hizo por intermedio de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

En primer lugar, el documento fijó los nuevos montos que percibirán los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesa. Quienes cumplan efectivamente esa función percibirán $40.000 por ese día y sumarán otra cifra similar por participar de las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral, en forma previa a las elecciones.

“Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, se argumenta en el texto. Y destaca que quienes sean designados por la Justicia Nacional Electoral como delegados en los locales de votación recibirán un viático será de $80.000.

Por su parte, los delegados judiciales que efectivamente den cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por la Cámara Nacional Electoral o en los sistemas que se implementen por la justicia electoral de distrito y sean expresamente autorizados por ésta en las Elecciones obtendrán $40.000.

Por último, el Gobierno considera que “corresponde asignar una compensación económica a los delegados tecnológicos de la Justicia Nacional Electoral que cumplirán funciones en los establecimientos de votación en los que se lleve a cabo la verificación de la identidad de los electores mediante herramientas de identificación biométrica”. Estas personas percibirán, siempre en concepto de viáticos, $120.000.

La medida también establece la nueva posibilidad de que todas esas personas puedan percibir ese dinero por transferencia bancaria o en billeteras virtuales propias. Sin embargo, también podrán optar por el pago mediante la aplicación de Correo Argentino o en forma presencial en distintas sedes de esa misma entidad.

Días atrás, fue el Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien dio a conocer cuánto cobrarán las autoridades de mesa por las elecciones del 7 de septiembre.

Qué se elige en las elecciones de octubre

Este 26 de octubre los argentinos deberán volver a las urnas para renovar el Congreso, en donde se pondrán en juego 24 senadores y 127 diputados.

Por un lado, la Cámara de Diputados está integrada por 257 miembros y su composición se renueva cada dos años de a mitades. Es decir, este 2025 se eligen 127 bancas nuevas.

La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia y cada legislador dura 4 años en su cargo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se renovarán 35 bancas.

Por el otro, el Senado representa las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está integrada por 72 miembros y su ciclo se renueva por tercios cada dos años.

En este caso, son 24 la cantidad de bancas a renovar, las cuales se distribuyen en base a qué agrupación política obtenga la mayor cantidad de votos: dos por mayoría y una por la primera minoría (la segunda fuerza). Cada legislador dura 6 años en su cargo. (DIB)