Autos 0km: récord histórico en julio y alerta por la financiación

La venta de autos 0km alcanzó en julio las 62.123 unidades, un 44% más que en el mismo mes de 2024 y un 17,8% arriba de junio. Según ACARA, el acumulado anual suma 388.680 patentamientos, un 71,5% más que en igual período del año pasado.

El secretario general de la CCA, Alejandro Lamas, afirmó que “julio fue el mejor mes del año”. A su vez, el vicepresidente, Alejandro Lupo, sostuvo: “Julio fue el mejor mes de toda la historia del comercio automotor”.

Nuevas marcas y cambios en la oferta

En lo que va de 2025 ya se comercializaron casi 1,1 millón de vehículos. Lupo destacó que la demanda responde a la extensión del país y la falta de desarrollo ferroviario.

El dirigente anticipó la llegada de “la marca china más importante del mundo, que vende más que Tesla”. Su desembarco podría “reacomodar los precios del mercado, incluso a la baja por la entrada de autos eléctricos e híbridos”.

Además, el Gobierno habilitó la importación de 50.000 unidades sin pagar el 35% de arancel, lo que, según Lupo, “va a favorecer al público en general”.

El freno: la financiación

La financiación se consolidó como el principal problema. Lupo advirtió que “hoy la financiación es una de las mayores problemáticas”. El Banco Nación pasó de ofrecer una tasa del 25% al 50%, lo que encarece las cuotas y limita el acceso.

A esto se suma la demora en la entrega de chapas patentes. “Hay muchos autos circulando sin las chapas. Esto vulnera la seguridad jurídica al momento de comprar y vender”, señaló.

El boom de las prendas

Las prendas —es decir, los créditos que se otorgan con el auto como garantía— asociadas a patentamientos llegaron en julio a 43.744, el segundo mejor registro del año tras enero. En los 0km alcanzaron el 48,3% de las operaciones, con un crecimiento interanual del 110,4%.

En ese mes se inscribieron 30.313 prendas para financiar 0km, un 23,7% más que en junio y un 68,4% más que en 2024. En el caso de usados, se registraron 13.431 prendas, un 38,3% más que en junio, aunque 18,5% por debajo del mismo mes del año pasado.