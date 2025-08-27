Fútbol Femenino: un partido para Inferiores y dos para la Primera División | Infoeme
Miércoles 27 de Agosto 2025
Miércoles 27 de Agosto 2025
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 27 de Agosto de 2025 | 16:12

Fútbol Femenino: un partido para Inferiores y dos para la Primera División

El segundo torneo del año para las categorías formativas femenina tuvo el sábado un único partido. Además, hubo duelos en Primera División.

En el Buglione Martinese se jugó el único partido femenino de la fecha inaugural del Torneo Preparación organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femenina formativas.

 

Debido al mal estado de las canchas, el regreso de las inferiores femeninas se produjo de manera parcial, y sólo jugaron en la cancha de Racing donde se impuso el local.

 

Por otro lado, se completó la 3° fecha del Torneo Clausura para la Primera División con goleada de Club Ciudad de Olavarría y empate en el “Clásico del Riel”.

 

Los resultados:

Sub14: 

Racing 3 -0 Ferro

Primera División

Ferro 0 – 0 El Fortín

Club Ciudad de Olavarría 3 (Karen Bargas -2-, Luz Attadia) – 0 Racing 

 

