Congreso: Francos brinda su informe con las coimas en discapacidad como eje central

En medio del escándalo que sacude al Gobierno por el presunto pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, brindará este miércoles, a las 12 horas, su tercer informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados.

La visita del funcionario se produce en medio del escándalo de corrupción, que tiene como protagonista a Diego Spagnuolo, el ahora extitular del ANDIS, luego de que se filtrarán unos audios donde el funcionario habla de un supuesto pedido de coimas a laboratorios farmacéuticos a cambio de contratos con el Estado.

Según se desprende el material, los porcentajes estarían repartidos entre funcionarios, como la presidenta del partido libertario, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, mientras que la droguería Suizo Argentina sería un punto de recaudación que “sube” los fondos a Presidencia.

En ese contexto, la oposición preparó una lista de al menos 1.300 preguntas, de las cuales, todo indicaría, que estarían vinculadas al escándalo del ANDIS, así como fue en abril con la estafa del token $LIBRA, en el que estaría también vinculados el presidente de la Nación, Javier Milei.

Otro aspecto que los legisladores de la Coalición Cívica ya adelantaron que plantearán al funcionario, será el veto presidencial a la Ley de Asistencia a Bahía Blanca, en el marco de la trágica inundación de marzo de este año en el municipio bonaerense.