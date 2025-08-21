Golf: Díaz Oviedo, Arregui y Álvarez ganaron los 9 hoyos

El campo de golf del Club Estudiantes recibió la disputa del Tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana para completar una nueva fecha del Torneo Anual Ranking “Destino Global” que estuvo reservado para tres categorías.

Aprovechando el sol del día, la competencia contó con un buen número de deportistas y en Hasta 13 de Hándicap el triunfo fue para Martiniano Díaz Oviedo con 36 golpes. Raúl Bidé y Mario Fonseca con 37 golpes completaron el podio.

Martín Arregui con 32 golpes fue el ganador en De 14 a 24 y lo escoltaron Víctor Benítez con 35 golpes y Remo Calahorrano con 36 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo la victoria fue para Antonio Álvarez con 30 golpes; el segundo lugar fue para Fernando Recalde con 35 golpes y Sergio Yakiche con 37 golpes fue tercero.

La actividad continuará el sábado con un Fourball Americana 18 hoyos, Torneo “Maxfli”.

