Bahía Blanca fue sede de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, el municipio de Bahía Blanca fue sede la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2025, que contó en esta nueva edición con 132 proyectos presentados por escuelas locales, como así también de los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Patagones y Villarino.

El evento, impulsado desde el municipio, el Puerto de Bahía Blanca y la Jefatura regional de Educación fue llevado a cabo en el DOW Center. Los proyectos anunciados como ganadores, tendrán la oportunidad de participar en la edición provincial de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología.

En ese sentido, Susbielles remarcó que la Feria Regional en Bahía Blanca “es un hecho pedagógico importante, donde se muestra el recorrido conceptual que se ha construido”. “Estoy muy orgulloso de todo el equipo. Los chicos son agentes multiplicadores, lo que se genera en las escuelas, que es el corazón de la comunidad, es la esperanza de un futuro mejor”, indicó.

Asimismo, el encuentro contó con la presencia del jefe regional de Educación, Claudio Marini; la jefa distrital de Educación en Bahía Blanca, Julieta Conti; el titular provincial de la dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Luis Soifer; y el jefe comunal de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño.

En tanto, el presidente del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, reafirmó el compromiso del Puerto en actividades de la comunidad. “Estamos viendo proyectos de Bahía y la región y nos parece super significativo; es muy importante estar presentes y acompañar para que sea multiplicador”, expresó.