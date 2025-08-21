Tránsito interrumpido en el puente “Hermanos Emiliozzi” por trabajos de recambio de luminaria LED

El Municipio de Olavarría informó que durante gran parte de la jornada de este jueves se verá interrumpida la circulación sobre el puente “Hermanos Emiliozzi”. La medida se debe a la continuidad de los trabajos en el sector en el marco del Programa Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED.

Desde las 7:30 horas se desplegó en el lugar un dispositivo de tránsito, coordinado desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, que consistirá en 3 cortes en la circulación para impedir, precisamente, el acceso al mencionado puente.

Dos de los cortes se llevarán a cabo sobre la Ruta Nacional N° 226. Uno, en el carril con sentido a la ciudad de Bolívar, a la altura del cruce con avenida Urquiza. El restante, en el carril con sentido a la ciudad de Tandil, metros después de la rotonda con calle Rivadavia. En ambos casos el tránsito será desviado a colectoras.

El tercer y último corte se efectuará sobre la avenida Hermanos Emiliozzi, también sobre las arterias que dan acceso al puente. Se estima que la interrupción en la circulación se prolongue, aproximadamente, hasta las 17:30 horas.

Se trata de la continuidad del Plan Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED, que durante este 2025 tiene proyectada la colocación de cerca de 900 nuevas luces en sitios estratégicos del Partido de Olavarría.

Precisamente, por decisión del intendente municipal se decidió avanzar con la iluminación de uno de los principales acceso a la ciudad, para brindar una respuesta concreta no sólo a la comunidad de Olavarría, sino también a usuarios de la Ruta Nacional 226.