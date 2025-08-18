La Facultad de Salud presentó nueva convocatoria de Actividades Estudiantiles de Extensión | Infoeme
 18 de Agosto de 2025

La Facultad de Salud presentó nueva convocatoria de Actividades Estudiantiles de Extensión

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva convocatoria destinada a equipos de estudiantes, acompañados por tutores/as u orientadores/as y en articulación con organizaciones o instituciones externas al ámbito universitario.

El objetivo es propiciar un primer acercamiento a una problemática comunitaria diagnosticada previamente, mediante al menos una acción concreta fuera de la universidad que represente un aporte real a la comunidad y, al mismo tiempo, una experiencia de aprendizaje para quienes participan.

 

Cierre de convocatoria: 12/09/2025

Período de ejecución de actividades: septiembre-diciembre 2025

Finalización y rendición de fondos: diciembre 2025

Proceso de aplicación:

– Completar formulario de carga de propuestas.

– Adjuntar al formulario la planilla de presentación de propuestas completa.

– Evaluación del Banco de Evaluadores de Extensión de la UNICEN del 15/9 al 19/9

 

BASES Y CONDICIONES

Planilla para la presentación de actividades estudiantiles (descargar word)

Formulario de carga de propuestas

