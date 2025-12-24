Nuevos egresados del CENS N°451 | Infoeme
Miércoles 24 de Diciembre 2025
25°
Miércoles 24 de Diciembre 2025 - 19:31hs
Olavarría
25°
Infoeme
 comunidad
 24 de Diciembre de 2025

Nuevos egresados del CENS N°451

Desde la institución felicitaron a cada estudiante que, con compromiso y responsabilidad, alcanzó una meta, abriendo una puerta a nuevos caminos y oportunidades. 

Con gran alegría, el CENS N°451 despidió a los y las egresados 2025 de cada una de las orientaciones que se dictaron en la sede y los anexos.

Asimismo, la institución felicitó a cada estudiante que, con compromiso y responsabilidad, alcanzó una meta, abriendo una puerta a nuevos caminos y oportunidades.

Con la oferta educativa, cada alumno pudo desarrollar sus habilidades y conocimientos para la inserción en el mundo del trabajo y en estudios superiores. 

En ese sentido, los egresados contaron con espacios de tutorías y el acompañamiento permanente, construyendo una verdadera comunidad de aprendizaje y redes de apoyo.

 

 

