Nuevos egresados del CENS N°451

Con gran alegría, el CENS N°451 despidió a los y las egresados 2025 de cada una de las orientaciones que se dictaron en la sede y los anexos.

Asimismo, la institución felicitó a cada estudiante que, con compromiso y responsabilidad, alcanzó una meta, abriendo una puerta a nuevos caminos y oportunidades.

Con la oferta educativa, cada alumno pudo desarrollar sus habilidades y conocimientos para la inserción en el mundo del trabajo y en estudios superiores.

En ese sentido, los egresados contaron con espacios de tutorías y el acompañamiento permanente, construyendo una verdadera comunidad de aprendizaje y redes de apoyo.