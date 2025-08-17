Básquet Femenino: festejó Ferro de local en otra fecha Regional | Infoeme
Lunes 18 de Agosto 2025 - 1:04hs
Lunes 18 de Agosto 2025 - 1:04hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Femenino
 - 17 de Agosto de 2025 | 23:50

Básquet Femenino: festejó Ferro de local en otra fecha Regional

En el transcurso del domingo, el De la Vega volvió a recibir la competencia regional de Primera División Femenina y fue con festejo para Ferro para ser líder en solitario de la tabla de posiciones.

Fotos: Andrés Arouxet

La 2° edición del Torneo Regional organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó la 10° fecha en Olavarría y fue con festejo para uno de los representantes locales.

 

Ferro derrotó a Independiente por 55 a 53 en tiempo suplementario tras igualar en 44 y llegó a la punta en solitario de la tabla de posiciones. Agostina Chantiri con 16 puntos fue la máxima anotadora “Carbonera”.

 

 

Previamente, El Fortín no pudo ante Henderson y sumó un nuevo traspié. Fue 56 a 54 en el partido inaugural a pesar de los 16 puntos de Thais Echevarría.

 

En el otro duelo de la jornada, Unión y Progreso no tuvo complicaciones y venció 78 a 31 a Almaceneros. Jazmín Dottavio con 26 puntos fue la goleadora de las tandilenses.

 

La Fase Regular finalizará con la fecha adeudada en Henderson y se definirán las posiciones de la 2° edición de la competencia regional femenina.

 

