Golf: viernes y sábado de Medal Play en el Parque Guerrero

Sabado 16 de Agosto 2025 - 22:10hs
 - 16 de Agosto de 2025 | 20:20

Aprovechando el feriado del pasado viernes y en la jornada de este sábado, hubo actividad en el campo de golf del Club Estudiantes. En la jornada sabatina, se disputó el tradicional Torneo “Starteria” – Premio Sportia Indumentaria.

El campo de golf del Parque Guerrero, hubo dos días de actividad con importante cantidad de participantes.

 

Arregui y García Pinto fueron los ganadores del Torneo “Red Label”, un Medal Play 9 hoyos dividido en dos categorías.

 

Por otro lado, en el transcurso del sábado, Prado, Zubizarreta, Franco y Dattoli fueron ganadores del Torneo “Starteria” – Premio Sportia Indumentaria que reunió a más de 60 deportistas. El Medal Play 18 hoyos estuvo reservado para cuatro categorías.

 

Los resultados:

Torneo “Red Label”

Hasta 13

1° Juan García Pinto – 35 golpes

2° Javier Lobo – 35 golpes

3° Esteban González – 35 golpes

De 14 al Máximo

1° Martín Arregui – 33 golpes

2° Manuel Esteves – 34 golpes

3° Máximo Boubee – 35 golpes

 

Torneo “Starteria”

Hasta 9:

1° Ignacio Prado – 66

De 10 a 16:

1° Fernando Zubizarreta – 70

De 17 a 24:

1° Pablo Franco – 69

De 25 al Máximo:

1° Rubén Dattoli – 66

Premios especiales:

Best Drive: Javier Gómez Cataldi

Approach hoyo 5: Chang He Song

No Matriculados: Juan Diez

 

Fuente: Prensa CAE

 

