Golf: viernes y sábado de Medal Play en el Parque Guerrero

El campo de golf del Parque Guerrero, hubo dos días de actividad con importante cantidad de participantes.

Arregui y García Pinto fueron los ganadores del Torneo “Red Label”, un Medal Play 9 hoyos dividido en dos categorías.

Por otro lado, en el transcurso del sábado, Prado, Zubizarreta, Franco y Dattoli fueron ganadores del Torneo “Starteria” – Premio Sportia Indumentaria que reunió a más de 60 deportistas. El Medal Play 18 hoyos estuvo reservado para cuatro categorías.

Los resultados:

Torneo “Red Label”

Hasta 13

1° Juan García Pinto – 35 golpes

2° Javier Lobo – 35 golpes

3° Esteban González – 35 golpes

De 14 al Máximo

1° Martín Arregui – 33 golpes

2° Manuel Esteves – 34 golpes

3° Máximo Boubee – 35 golpes

Torneo “Starteria”

Hasta 9:

1° Ignacio Prado – 66

De 10 a 16:

1° Fernando Zubizarreta – 70

De 17 a 24:

1° Pablo Franco – 69

De 25 al Máximo:

1° Rubén Dattoli – 66

Premios especiales:

Best Drive: Javier Gómez Cataldi

Approach hoyo 5: Chang He Song

No Matriculados: Juan Diez

Fuente: Prensa CAE