Golf: viernes y sábado de Medal Play en el Parque Guerrero

El campo de golf del Parque Guerrero, hubo dos días de actividad con importante cantidad de participantes.
Arregui y García Pinto fueron los ganadores del Torneo “Red Label”, un Medal Play 9 hoyos dividido en dos categorías.
Por otro lado, en el transcurso del sábado, Prado, Zubizarreta, Franco y Dattoli fueron ganadores del Torneo “Starteria” – Premio Sportia Indumentaria que reunió a más de 60 deportistas. El Medal Play 18 hoyos estuvo reservado para cuatro categorías.
Los resultados:
Torneo “Red Label”
Hasta 13
1° Juan García Pinto – 35 golpes
2° Javier Lobo – 35 golpes
3° Esteban González – 35 golpes
De 14 al Máximo
1° Martín Arregui – 33 golpes
2° Manuel Esteves – 34 golpes
3° Máximo Boubee – 35 golpes
Torneo “Starteria”
Hasta 9:
1° Ignacio Prado – 66
De 10 a 16:
1° Fernando Zubizarreta – 70
De 17 a 24:
1° Pablo Franco – 69
De 25 al Máximo:
1° Rubén Dattoli – 66
Premios especiales:
Best Drive: Javier Gómez Cataldi
Approach hoyo 5: Chang He Song
No Matriculados: Juan Diez
Fuente: Prensa CAE