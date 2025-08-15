Invitan a participar del curso de Forestador/a que se dicta en el Centro de Formación Laboral 403

El Municipio de Olavarría informa a la comunidad que desde el próximo 19 de agosto se estará dictando en el Centro de Formación Laboral N° 403 el curso de Forestador/a. La propuesta complementa el trabajo que se realiza desde distintas áreas de la comuna en el marco de seguir fortaleciendo la Ordenanza de Arbolado Urbano.

Este curso es presencial y está dirigido a aquellas personas que ya se dedican o quieran iniciarse laboralmente al manejo de arbolado. Realizaran actividades relacionadas a jardinería, plantación de árboles y arbustos, mantenimiento de espacios verdes, entre otros.

Las clases se dictarán los días martes y jueves, de 17 a 19.30 hs, en la sede del Centro de Formación Laboral N° 403, ubicado Rivadavia 2959 – 1° Piso. Los interesados podrán inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 12 hs y de 14 a 16 hs, acercando tu fotocopia de DNI.

Vale destacar que el taller de formación es gratuito y no requiere conocimientos previos. Para mayor información se podrán comunicar al 2284-412237.

Por último, se recuerda que la Ordenanza Municipal tiene como propósito proteger, preservar, mejorar e incrementar el arbolado público lineal urbano y de parques y paseos del partido de Olavarría.