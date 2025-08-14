Golf: el ranking anual, con buena participación y tres categorías

El campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos que se dividió en tres categorías por la buena cantidad de participantes.

En una nueva fecha del Ranking “Destino Global”, Iván Recabarren con 35 golpes ganó en Hasta 13 de Hándicap con Juan Messineo y Francisco Arenas como escoltas con 36 golpes.

En De 14 a 24, el triunfo fue para Alejandro Pirola con 35 golpes tras aventajar a Julio Escalada en el desempate automático. Walter Gelso con 36 golpes completó el podio.

Rubén Dattoli con 33 golpes se impuso en De 25 al Máximo y lo acompañaron en el podio Máximo Boubeé con 34 golpes y Graciela Alfaro con 36 golpes.

La actividad continuará el viernes con un Medal Play 9 hoyos Torneo “Red Label” y el sábado con un ya clásico Medal Play 18 hoyos que se realiza año a año como lo es el Torneo Startería – Premio Sportia Indumentaria.

