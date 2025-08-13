Invitan a participar de la asamblea de la Junta Vecinal “Procrear Pickelado” | Infoeme
Olavarría
Infoeme
 - 13 de Agosto de 2025 | 16:15

Invitan a participar de la asamblea de la Junta Vecinal “Procrear Pickelado”

Desde la Junta Vecinal “Procrear Pickelado” se convoca a los asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 15 de septiembre .

El encuentro será a las 18:30 horas, en primer llamado y 19:30 horas segundo llamado, en la sede del Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez).

En la oportunidad se tratará el siguiente orden del día: 1) elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea; 2)  elección total de ambas Comisiones (Art. 17° y  18° del Estatuto Social) y 3) tratamiento del valor de cuota social  (Art. 13° del Estatuto Social).

