Este jueves, “Barrio por Barrio” llega a Nicolás Avellaneda, ARA San Juan y Bancario

El programa municipal “Barrio por Barrio” continúa acercando servicios y trámites del Municipio a distintos puntos del Partido de Olavarría. En una nueva jornada que tendrá lugar este jueves 14 de agosto, distintos stands de áreas municipales se dispondrán en la intersección de Av. Avellaneda y Av. Urquiza, abarcando los barrios Nicolás Avellaneda, ARA San Juan y Bancario.

Con inicio previsto para las 9:30 horas, se ofrecerá a los vecinos la posibilidad de recibir prestaciones, asesoramiento y efectuar distintos trámites:

Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

Reimpresión de boletas de Tasas Municipales.

Vacunación de caninos y felinos.

Validación identidad Mi Argentina.

Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

Atención de las oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.

Con el objetivo de brindar una respuesta integral, se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

A su vez, un dispositivo puerta a puerta recorrerá la zona con el objetivo de dialogar con vecinos y vecinas que dieron a conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

“Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral para lo cual se dispone de la participación del Intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.