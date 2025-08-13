El Gobierno Nacional advierte sobre cortes de luz ante una posible ola de calor del verano

Aunque aún faltan largos meses hasta el verano, desde el Gobierno nacional volvieron a advertir que ante una posible ola de calor y la suba de la demanda, el sistema energético podría sufrir colapsos. Así lo hizo saber la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, en un foro que organizó este miércoles Líderes Empresarios (LIDE).

“No hay suficiente potencia instalada como para pasar los picos de la demanda eléctrica en forma tranquila, siempre estamos sufriendo”, afirmó la funcionaria en el marco del VII Fórum Nacional de Energía, y destacó que ya se avanza en conversaciones con las empresas privadas del sector para organizar un plan de prevención de los cortes de luz durante el verano.

“En el corto plazo, necesitamos medidas que son solamente paliativas para gestionar esa poca oferta y la demanda, en el marco de la resolución 294/2024. Hoy se retomaron las reuniones en el ámbito de ese Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos”, agregó.

Para evitar una situación crítica, el Gobierno revisará los incentivos económicos a las generadoras para que mantengan sus unidades viejas y tengan listas sus centrales si se las necesitan. Además, se evaluará el precio a pagar para que los grandes usuarios industriales ofrezcan apagar su producción en los momentos más cálidos del día. (DIB)