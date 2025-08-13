Simplifican trámites para importar juguetes, anteojos o bicicletas para niños

El Gobierno nacional dio otro paso en su política de desregulación y simplificación para el ingreso de productos importados, como juguetes, anteojos para sol o bicicletas de uso infantil. Así lo estableció a través de la resolución 313/25 de la Secretaría de Comercio publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Con el objetivo de facilitar el flujo comercial y reducir los costos asociados, simplificaron las normas técnicas vinculadas a la comercialización de siete productos de consumo. En ese sentido, se incorpora la posibilidad de utilizar ensayos y certificados del exterior de organismos con probada competencia técnica.

Los productos comprendidos en la medida son encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros derivados de la madera de fibras y de partículas y muebles fabricados con dichos tableros.

Hasta ahora, se exigía duplicar en el país ensayos, certificaciones y controles ya realizados en el exterior. Además, los fabricantes e importadores debían realizar trámites administrativos que generaban demoras y costos tanto para ellos como para la administración pública.

La resolución permite actualizar los requisitos normativos que en algunos casos databan de más de 20 años (como en el caso de los juguetes), incorporando otras normas técnicas internacionales utilizadas y reconocidas mundialmente para garantizar la seguridad de estos productos. Entre ellas están las normas ISO, EN (Norma Europea) y ASTM, además de las normas IRAM y NM (Norma MERCOSUR), utilizadas en Argentina. (DIB)