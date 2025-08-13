Realizarán una feria de Artesanos por el Día de las Infancias

En el marco de las actividades organizadas por el Día de las Infancias, desde el jueves 14 y hasta el domingo 17 de agosto inclusive habrá Feria de Artesanos en la Plaza Central.

Los distintos puestos que ofrecen una gran variedad de producciones, en este caso especialmente para niños y niños, se ubicarán a partir de las 10 horas sobre calle Rivadavia y San Martin (Paseo de Artesanos).

El domingo, a partir de las 15 horas, habrá un show a cargo del payaso Víctor Alterio, con burbujas y globos con distintas formas para que las niñeces puedan festejar su día.

En el marco de la feria, como parte de una iniciativa solidaria del grupo de artesanos y a modo de colaboración se recibirán juguetes que luego serán destinados a comedores y merenderos de Olavarría.