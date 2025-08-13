Fentanilo: el dueño de HLB Pharma acusó a su exsocio de montar una operación en su contra

El dueño de laboratorios HLB Pharma, Ariel García Furfaro, se defendió de las acusaciones en la causa que investiga 96 muertes presuntamente vinculadas a fentanilo contaminado. En una entrevista, negó que exista evidencia que relacione las muertes con el producto y aseguró que todo responde a una “operación mediática” impulsada por su exsocio, el exdiputado provincial del Frente de Todos (FdT) y exapoderado del laboratorio, Andrés Quinteros. Lo acusó de filtrar información, inventar denuncias y perjudicarlo deliberadamente durante diez años, incluso enviando a la ANMAT muestras descartadas para generar sanciones.

Sobre las acusaciones con respecto al producto contaminado, García Furfaro le dijo a Clarín: “No hay muertes que se hayan probado. Ningún médico o perito vinculó las muertes con el fentanilo. Se investiga si está o no contaminado y eso es lo que queremos saber todos”.

El empresario insistió: “Esto fue mediáticamente armado. Todas las historias clínicas muestran que los pacientes tenían otras bacterias más peligrosas. Es gente con problemas serios. El fentanilo se da en las UTI, donde dos de cada tres pacientes fallecen”.

Y ahí lanzó su principal acusación: “Esto lo instaló Héctor Andrés Quinteros desde el día cero”.

García Furfaro aseguró que “tuve una persona al lado mío durante 10 años, que es quien le da la información a los periodistas; lo tengo recontra chequeado. Es Quinteros. Fue diputado del peronismo, pero odia al peronismo, odia a la política y odia a los periodistas. Me hizo cosas feas. Lo descubrí en octubre del año pasado, o noviembre. Entonces, lo saco (del laboratorio) porque me entero de que me quiso robar ampollas de morfina. Era un loco”.

García Furfaro insistió en que Quinteros “lo fundió”, y que lo viene difamando desde que le explotó una caldera en un laboratorio de Rosario.

Además, aseguró que Quinteros “inventó” el momento en el que presuntamente vandalizan el laboratorio para “borrar pruebas”. “Ese video se lo pasó alguien a Andrés (Quinteros). No fue nada, tiraron unas facturas. Fue algún empleado, seguro. No robaron ni un caramelo. Los papeles del fentanilo se trajeron todos desde Ramallo. Todo impecable. En ese momento mezclaron que se habían robado cajas fuertes. Pero yo sé cómo viene la mano. No fue documentación de fentanilo: fue la historia de un lunático, los periodistas le creyeron y se creó una psicosis”, afirmó el dueño de HLB Pharma.

“Esto es algo personal”

Por otra parte, García Furfaro no niega la presencia de bacterias multirresistentes en el fentanilo producido en su laboratorio: “Soy el primero que quiere que se sepa. Pero es imposible vincular a la Klebsiella con muertes porque está en el 90% de los sanatorios. Una Klebsiella se hace multirresistente por los antibióticos y nosotros no fabricamos antibióticos. Además, de la misma campaña salieron cinco lotes. ¿Cómo puede ser que sólo el del medio se contaminó? ¿Sacaron los filtros? La norma dice que hay que tener dos filtros y nosotros teníamos tres. ¿Alguien los sacó?”.

Sobre las alertas de la ANMAT, como una denuncia de contaminación por un pedazo de metal en un blíster, el empresario respondió: “¿Sabés quien fue a hacer el recall (retiro del producto del mercad)? Quinteros. Pero nunca tuvimos ningún problema con ningún producto. Capaz, algún papel o alguna tapa de un producto. Yo no tenía laboratorios berretas. Producíamos como siete laboratorios juntos. Tienen 25.000 metros cada uno. Son máquinas último modelo”.

García Furfaro, finalmente, destacó: “El tema es conmigo. Esto es algo personal. Al que le pegan es a mí. Tengo 24 personas involucradas, que no quiero que estén (en referencia a los investigados en la causa). El problema es conmigo. Quinteros con alguien está. Es un servilletín berreta que con alguien está. Yo quiero que sea conmigo, ¿me entendés? Hay ingenieros químicos, hay farmacéuticos, hay gente que está desesperada y yo no sé si alguno no se va a pegar un tiro. Lo único que te puedo decir es que, de las historias clínicas que vi, era toda gente que estaba muy mal y tenían muchos bichos. De todo lo que se dijo no hay ni una sola prueba”. (DIB)