Pelea seguida de muerte en Pigüé: un joven fue asesinado en la vía pública

Un joven de 25 años fue asesinado de una puñalada en la localidad bonaerense de Pigüé, partido de Saavedra, luego de discutir con dos sujetos en la vía pública.

El violento episodio ocurrió pasadas las 22 del sábado, en la intersección de las calles Paunero y Pilcomayo. La víctima fue identificada como Raúl Oscar Barragán.

Según informaron fuentes judiciales, al llegar al lugar los efectivos encontraron al joven tendido sobre el asfalto, con una herida de arma blanca en la zona inguinal. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero la lesión comprometió la vena femoral, lo que provocó su fallecimiento.

De acuerdo con el parte oficial, Barragán habría sido abordado por dos individuos que, en un primer momento, lo agredieron verbalmente y, luego, uno de ellos le asestó la puñalada.

La Fiscalía interviniente, en colaboración con la DDI, trabaja en la recolección de información y pruebas para dar con el autor del crimen. (DIB)