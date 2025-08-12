Investigan la muerte de una beba en un incendio en Avellaneda | Infoeme
Martes 12 de Agosto 2025 - 15:41hs
19°
Martes 12 de Agosto 2025 - 15:41hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 12 de Agosto de 2025 | 14:21

Investigan la muerte de una beba en un incendio en Avellaneda

La niña tenía 7 meses de edad. Sus padres y hermanos lograron sobrevivir al siniestro.

Una bebé de siete meses murió en un incendio en su casa de la localidad bonaerense de Avellaneda y ahora se investiga cómo se inició el fuego en la vivienda donde la menor vivía junto con sus padres y hermanos, quienes lograron sobrevivir.

El incendio tuvo lugar este fin de semana en un domicilio ubicado en la calle Campichuelo, entre Oyuela y Los Pozos. Allí, bomberos de Villa Domínico lograron sofocar el fuego después de varios minutos de operativo.

Sin embargo, mientras que los que sobrevivieron fueron atendidos por el SAME, se constató que en el interior de la vivienda se encontró sin vida a una bebé, hija de la pareja.

El parte policial indica que la menor, identificada como Kataleya Casas, murió producto de las quemaduras recibidas.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3, que solicitó la realización de las pericias y que se le realice la autopsia a la bebé en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME