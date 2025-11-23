Actualizan el informe de las tareas realizadas desde la Dirección de Obras Rurales en la Red Vial del Partido

El Municipio de Olavarría recuerda que de manera permanente se despliega diversos trabajos en materia de mantenimiento y mejora de los caminos que integran la Red Vial Rural del Partido, labores que son coordinados desde la Dirección de Obras Rurales de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Se trata de un trazado de 2300 kilómetros, los cuales fueron divididos en 6 zonas para un mejor abordaje y seguimiento.

En ese marco, desde dicha área se elabora regularmente un informe detallado, que con idéntica frecuencia se lo remite a la Mesa Agropecuaria, con el objetivo de que la información llegue a todas las personas vinculadas con el sector.

Vale destacar, en ese sentido, que la Mesa Agropecuaria está conformada por la Sociedad Rural, Cooperativa Agraria Ltda. de Olavarría, Colegio de Veterinarios, Asociación de Ingenieros Agrónomos y de la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría. Precisamente, por su carácter representativo y por estar conformada por productores, empresarios y personas relacionadas con el agro es que desde el Municipio se busca transparentar y acercar la información a todas las personas interesadas.

En esta ocasión se trata de los trabajos desplegados desde el 1 hasta el 21 de noviembre inclusive, con un detalle pormenorizado que enumero también aquellas tareas próximos a realizarse o en ejecución. Para su consulta y/o descarga el informe puede ser descargado haciendo click aquí o en el apartado de “Documentos Públicos” en el sitio oficial del Municipio de Olavarría, www.olavarria.gov.ar