Dictan prisión domiciliaria para un maestro condenado por abuso sexual

Por orden de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, un hombre sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión por abuso sexual podrá atravesar su condena bajo prisión domiciliaria.

Se trata de Luis Alberto Batallan, quien fue condenado en enero del 2025 por abuso sexual simple, en el marco de hechos que ocurrieron dentro de una escuela primaria de Olavarría durante el 2016.

El hombre de 55 años de edad, quien se desempeñaba como maestro, abusó de una de sus alumnas -que en ese entonces tenía tan solo 11 años- mediante tocamientos en su cuerpo por encima de la ropa dentro del aula de la escuela a la que asistía.

Sin embargo, Batallán permaneció en libertad hasta octubre de este año, cuando finalmente la sentencia quedó firme y el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul ordenó su captura.

Ahora, tras presentar el recurso de apelación a fines de octubre, se resolvió declararlo parcialmente procedente y revocar parcialmente la resolución dictada por el Dr. Martín Eugenio Céspedes, por lo que se dispuso la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.