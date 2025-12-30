Dictan prisión domiciliaria para un maestro condenado por abuso sexual | Infoeme
Martes 30 de Diciembre 2025 - 20:26hs
34°
Martes 30 de Diciembre 2025 - 20:26hs
Olavarría
34°
Infoeme
 |  policiales
 - 30 de Diciembre de 2025 | 19:24

Dictan prisión domiciliaria para un maestro condenado por abuso sexual

Así lo dictó la Cámara de Apelación. Luis Alberto Batallán fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión en enero de este año por abusar sexualmente de una alumna. Había sido capturado tan solo dos meses atrás.

Por orden de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, un hombre sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión por abuso sexual podrá atravesar su condena bajo prisión domiciliaria.

Se trata de Luis Alberto Batallan, quien fue condenado en enero del 2025 por abuso sexual simple, en el marco de hechos que ocurrieron dentro de una escuela primaria de Olavarría durante el 2016.

El hombre de 55 años de edad, quien se desempeñaba como maestro, abusó de una de sus alumnas -que en ese entonces tenía tan solo 11 años- mediante tocamientos en su cuerpo por encima de la ropa dentro del aula de la escuela a la que asistía.

Sin embargo, Batallán permaneció en libertad hasta octubre de este año, cuando finalmente la sentencia quedó firme y el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Azul ordenó su captura.

 

 

Ahora, tras presentar el recurso de apelación a fines de octubre, se resolvió declararlo parcialmente procedente y revocar parcialmente la resolución dictada por el Dr. Martín Eugenio Céspedes, por lo que se dispuso la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME