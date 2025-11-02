Presentan nuevo informe de los trabajos realizados en la Red Vial Rural del Partido de Olavarría

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Obras Rurales de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio, informa los trabajos que fueron desplegados durante las últimas semanas en distintos sectores de la Red Vial Rural del Partido.

Como se ha detallado en reiteradas ocasiones, desde el área se elabora de manera regular un detallado informe que es puesto a disposición de toda la comunidad, para informar con precisión los trabajos de diversa índole que se realizan en el trazado local, que tiene una extensión de 2300 kilómetros. Es por ello que se lo divide en 6 zonas, para lograr de esa manera un mejor abordaje y seguimiento.

A la par, para mantener informadas a las personas vinculadas al sector, el documento que se encuentra disponible para su descarga y consulta en el sitio web del Municipio (click aquí) también es remitido a la Mesa Agropecuaria, que está conformada por la Sociedad Rural, Cooperativa Agraria Ltda. de Olavarría, Colegio de Veterinarios, Asociación de Ingenieros Agrónomos y de la Cooperativa Agropecuaria de Olavarría.

El informe más reciente da cuenta de lo realizado durante la última quincena de octubre, donde gran parte de los trabajos se abocaron a la solución de baches y pantanos, originados por las abundantes y continuas precipitaciones que se registraron en las últimas semanas.