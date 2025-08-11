Básquet Femenino: Sport Club Trinitarios y El Fortín, campeones | Infoeme
 11 de Agosto de 2025

Básquet Femenino: Sport Club Trinitarios y El Fortín, campeones

Entre sábado y domingo siguió la definición del Torneo Apertura femenino y fue con festejos para Sport Club Trinitarios y El Fortín.

Foto: Prensa ABO

La Asociación de Básquet de Olavarría sigue con las definiciones del primer semestre y fue con dos cuadrangulares en la rama femenina.

 

En el De la Vega, Ferro recibió la definición de la categoría U13, pero no pudo defender la localía y cayó ante Sport Club Trinitarios que se quedó con el título. En las campeonas se destacó Valentina Gagliardi con 15 puntos en el duelo definitorio.

 

Ya en la jornada dominical, fue turno de la categoría U17 y la victoria fue para El Fortín que, además, fue el anfitrión. Las “Fortineras” derrotaron a Ferro en la Final. Delfina Salvi Boullosa fue la goleadora del equipo campeón con 10 puntos.

 

Los resultados:

U13:

Ferro 50 – 29 El Fortín

Sport Club Trinitarios 39 – 34 Loma Negra

Tercer y Cuarto puesto:

El Fortín 25 – 35 Loma Negra

Final:

Ferro 43 – 53 Sport Club Trinitarios

 

U17:

El Fortín 68 – 46 San Martín

Ferro 56 – 35 Racing (L) 

Tercer y Cuarto puesto:

San Martín 40 – 57 Racing (L)

Final:

El Fortín 43 – 39 Ferro

 

