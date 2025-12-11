El Municipio desplegó trabajos de limpieza en Villa Aurora y en un predio fabril abandonado | Infoeme
Jueves 11 de Diciembre 2025
 - 11 de Diciembre de 2025 | 17:49

El Municipio desplegó trabajos de limpieza en Villa Aurora y en un predio fabril abandonado

En respuesta al pedido de vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad. El abordaje incluyó, además, la erradicación de basurales a cielo abierto, mantenimiento de calles, veredas y corte de pastos.

El Municipio de Olavarría informa que en las últimas horas se desplegó en distintos puntos del barrio Villa Aurora un dispositivo con máquinas y personal de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. Se trató no sólo de la continuidad de los trabajos de mantenimiento y mejora que se realizan de manera permanente en todo el Partido, sino también como respuesta a planteos puntuales que habían realizado vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad.

En ese sentido, una de las particularidades fue el abordaje que se realizó en torno a un predio fabril abandonado ubicado sobre avenida Luciano Fortabat y las Orquídeas. La intervención del lugar respondió al pedido expreso de vecinos y vecinas, además del correspondiente estudio de situación por parte del Municipio.

En ese análisis quedó expuesto el riesgo sanitario, ambiental, pero también materia de seguridad para las personas que atraviesan a diario ese punto de la ciudad, por lo que se llevó a cabo una exhaustiva limpieza que incluyó el corte de pastizales y la erradicación de focos de basurales a cielo abierto.

Vale destacar que desde el Ejecutivo se llevó a cabo la notificación pertinente a los dueños del lugar para que lleven a cabo la limpieza y reacondicionamiento del sitio, tal como sucede ante la detección o denuncia de cualquier baldío. Es por ello que los gastos ocasionados en el trabajo serán luego imputados a los propietarios, además de la infracción correspondiente.

 

 

Por otra parte, se desarrollaron trabajos de mantenimiento y mejora sobre calle 213, entre Luciano Fortabat y avenida Pueyrredón; y sobre Las Heras entre 213 y 189, además del acceso a la Escuela Agraria.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad la vigencia de las Ordenanza 195/84 y Ordenanza 3929/16, disponibles ambas para su consulta en la Página web del Municipio, por lo que se solicita la incorporación de conductas responsables y medidas para controlar el estado de lotes o terrenos baldíos.

Por último, se pide que ante la detección de situaciones de estas características, realizar su denuncia anónima a la Línea de Atención Ciudadana 147, que opera todos los días durante las 24 horas.

