“Hay límites, no jodan”: Wesner apuntó contra cuentas falsas y “medios sin ética”

El intendente Maximiliano Wesner publicó en las últimas horas un descargo en sus redes sociales para desmentir acusaciones sobre entrega de certificados de discapacidad “truchos”.

La noticia fue divulgada por cuentas falsas y medios de comunicación locales. Allí, sostenían que el jefe comunal junto al gobernador Axel Kicillof entregaron “certificados de discapacidad truchos para sus amigos y familiares”.

Una de esas cuentas es un perfil de más de 70 mil seguidores que usurpa la identidad del periodista Horacio Cabak.

“¿Quiénes son las personas que están atrás de las cuentas falsas y los medios que buscan instalar estas mentiras? Algunas son cuentas falsas que usurpan la identidad de periodistas reconocidos para confundir a la gente, es lamentable”, sostuvo Wesner en otra publicación.

“Todos saben cómo vivo y donde vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro y que mientan en ese sentido. Pero con lo que realmente me preocupan y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible, y que me toca tan de cerca, como es la discapacidad”, señaló.

En ese sentido, manifestó que “las personas con discapacidad hoy atraviesan una situación angustiante en este país. Y lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias”.

“Me pregunto qué hay detrás de esas cuentas falsas y qué persiguen los medios sin ética profesional. Las cuentas falsas que usurpan identidad de reconocidos periodistas, operando y mintiendo con este tema tan sensible”, indicó.

“La discapacidad es algo que acompaño desde muy pequeño y que toca muy de cerca en mi familia, con lo cual hay límites, no jodan”, agregó.

Por último, manifestó: “Vivimos acá en Olavarría, somos vecinos, nos conocemos. Saben cómo vivo, donde vivo y qué hago”.