Liberan al dirigente Agustín Mestralet: “Hubo una orden directa de tener aprehendidos políticos”

En horas de la tarde de este viernes fue liberado el dirigente del Partido Obrero Agustín Mestralet, luego de haber sido aprehendido durante las protestas en la Comisaría Primera por la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame.

Mestralet fue capturado junto a otros dos militantes, quienes también fueron liberados en las últimas horas.

Tras ser liberado, el ex candidato a intendente apuntó contra el Ministerio de Seguridad bonaerense y aseguró que “hubo una orden directa de tener aprehendidos políticos. Para mi somos aprehendidos políticos. Lo que se está juzgando es el delito de opinión, el hecho de señalar claramente la responsabilidad de luchar contra la impunidad. Acá se quiere organizar un operativo de encubrimiento”.

“Recién hoy a la mañana me dijeron por qué me aprehendieron. Por ‘atentado y resistencia a la autoridad’, que es evidente que fui un promotor de que no hubiera disturbios. Les decía a quienes estaban confrontando con la policía que no era el objetivo de la marcha”, señaló.

En ese sentido, dijo que “la fiscal no encontró ningún tipo de pruebas, porque la policía tampoco las aportó, para mantenernos detenidos. Esto fue para distraer la atención del reclamo por justicia”.

“No estamos imputados ni somos responsables de ningún delito”, agregó.