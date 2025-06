Torneo Unión Regional Deportiva: Ferro, sin chances de Final

En su regreso al Domingo Colasurdo, Ferro no pasó del empate ante Club Ciudad de Bolívar y quedó eliminado del Torneo Interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Laprida y Bolívar.

El “Carbonero” igualó 0 a 0 ante Club Ciudad de Bolívar en el desquite de las Semifinales de la competencia regional y no pudo cambiar la desventaja con la que había regresado de Bolívar. Fue 2 a 1 en el global para la visita.

Intentó el equipo dirigido por Gustavo Liggerini, generó algunas chances de gol y buscó siempre igualar la serie, pero los “Celestes” lo supieron aguantar, jugaron con el tiempo a su favor y jugarán por el título.

Sin equipos olavarrienses por primera vez en sus cuatro ediciones y por primera vez con representantes de la Liga de Bolívar, el Torneo Unión Regional Deportiva tendrá un nuevo campeón ya que definirán Balonpié y Club Ciudad de Bolívar.

Síntesis Ferro – Club Ciudad de Bolívar:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Juan Armendano (Laprida)

Ferro (0): Franco Vedelini; Jonathan Campos (J. Ponce), Mathias Boungiorno, Franco Aguirre, Santiago Sáenz Buruaga; Juan Álvarez (T. Andreu), Joaquín Malinauskas, Walter Bracamonte (J. Ayesa), Ramón Sánchez; Ramón Galotti, Enzo Castro. DT- Gustavo Liggerini

Club Ciudad de Bolívar (0): Tomás Álvarez, Dante Zona, Elías Romero, Joel Ledesma, Román Gómez; Lorenzo Ithurrart (J. Rojas), Mateo Guevara, Amir Mecadan, Ezequiel González (F. Beretta); Mateo Tonon, Camilo García. DT- Cristian Piarrou

Amonestados: Malinauskas, Aguirre (FCFCS); Tonón, Mecadan, Ledesma, Zona, Álvarez (CCdB)

Expulsados: No hubo

Goles: No hubo