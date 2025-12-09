Blas Chazarreta es el nuevo coordinador de la juventud de LLA Olavarría

La juventud de La Libertad Avanza dio a conocer al flamante coordinador en Olavarría.

Luego de la salida de Lucas Spitale quien en los últimos días se había mostrado más cerca de la agrupación del Gordo Dan, Las Fuerzas del Cielo, y además había sido crítico públicamente del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja.

Por esto, y con un mensaje con una marcada pertenencia, se presentó a Blas Chazarreta como coordinador de juventud de LLA Olavarría.

La noticia se confirmó a través de un posteo en Instagram donde señalaron: “Les presentamos a @blaschaza , coordinador de juventud de LLA Olavarría, el objetivo es claro, apertura, compromiso y trabajo para que Olavarría sea cada día una ciudad más libre.

Todos los jóvenes olavarrienses son bienvenidos a formar parte de la juventud que cambió la historia de nuestro país y que sigue dando la batalla cultural en cada barrio y en cada espacio.

Reafirmando nuestro compromiso para con el proyecto de @javiermilei liderado por @sebastianpareja_ en PBA y @geraldinecalvella en la juventud bonaerense”.

Fuente: Séptima Sección