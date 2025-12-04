Con el cierre de Amar Azul, Tandil se prepara para la Fiesta del Queso

Tandil volverá a celebrar uno de sus eventos más convocantes: la Séptima Fiesta del Queso Tandilero, que tendrá lugar en la tradicional Diagonal del Parque Independencia. La entrada será libre y gratuita durante los tres días, en una edición que promete reunir nuevamente a miles de visitantes con una propuesta que combina gastronomía local, música en vivo, actividades temáticas y todo el universo quesero en un solo paseo.

Este año, la fiesta llega con un reconocimiento especial: fue declarada de interés turístico nacional, y recientemente obtuvo la declaración de Interés Municipal mediante el Decreto Nº 2025/1603, firmado por el intendente Miguel Lunghi. La distinción destaca el valor económico, turístico y cultural de un evento que impulsa la producción regional y que se articula con programas como “Kilómetro Cero – Hecho en Tandil”.

Organizada por el Clúster Quesero de Tandil, Bar Tent Eventos y el Municipio de Tandil, con el auspicio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la celebración ofrecerá más de 50 variedades de quesos artesanales y platos especialmente preparados por foodtrucks, donde el queso será el protagonista absoluto. Entre los espacios más esperados vuelve a estar la Carpa Quesera, con catas sensoriales, maridajes y charlas de especialistas; el Patio de Perfume de Carnaval, con música en vivo en un formato íntimo; y el Escenario Central, que concentrará shows y cocina en directo desde la tarde hasta la medianoche.

La fiesta comenzará el sábado 6 a las 10 de la mañana con la apertura oficial. Ese día, uno de los momentos más convocantes será la tradicional Tabla Gigante con forma de Piedra Movediza, mientras que el cierre estará a cargo de la banda Amar Azul. El domingo 7 habrá nuevas degustaciones, maridajes, propuestas familiares y una clase de cocina para niños a cargo de Marina Montenegro. El lunes 8, último día, la programación incluirá cocina en vivo con Gastón Santamarina, una clase temática dedicada al mundo de las picadas y el esperado sorteo de la Carretilla de Quesos, antes del cierre final.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta del Queso Tandilero no solo celebra el trabajo de los productores locales, sino que además es un atractivo turístico que crece año a año, integrando gastronomía, historia y cultura regional en un entorno natural incomparable. Una oportunidad ideal para descubrir (o redescubrir) los sabores que distinguen a la ciudad