Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores | Infoeme
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 12:24hs
31°
Jueves 04 de Diciembre 2025 - 12:24hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 4 de Diciembre de 2025 | 08:17

Mar del Plata: cerró una conservera y despidió a unos 40 trabajadores

La firma Marechiare tenía trabajadores que procesaban la materia prima y también del área de comercio.

Entre la difícil situación económica, la baja de consumo y la apertura de las importaciones que complicó las condiciones de competencia, esta semana se confirmó el cierre definitivo de la tradicional empresa conservera de Mar del Plata Marechiare y unos 40 trabajadores fueron despedidos.

A través de sus redes sociales, la empresa marplatense anunció su cierre definitivo y habló del fin de un ciclo, pero a la vez dejaron entrever que su “vocación industrial” permanecía intacta y que no descartaban futuras nuevas inversiones.

Según explicaron, meses atrás la empresa había suspendido la producción “golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados” y desde entonces mantenían un flujo de ventas pero solo de manera online hasta liquidar el stock. “Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”, anunciaron.

El cierre marca un punto crítico para el sector del atún y las conservas, que desde el año pasado arrastra caídas sostenidas en las ventas y enfrenta un escenario operativo cada vez más adverso. Marechiare, en ese contexto, había intentado adaptarse con la incorporación de un modelo de importación, reforzando su presencia digital y apostando a una estructura comercial más flexible. No obstante, los esfuerzos no lograron revertir el deterioro del mercado. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME