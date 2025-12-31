Variedad de propuestas en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”

“Olavarría en Verano” se encuentra en marcha en distintos espacios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría, con propuestas totalmente gratuitas pensadas para todas las edades, para disfrutar esta nueva temporada de verano.
El Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” contará con un variado calendario de actividades, que se iniciarán el próximo lunes 5 de enero, y se desarrollarán de manera sistemática.
A continuación se detalla el cronograma –que se extenderá durante los meses de enero y febrero- que además podrá ser consultado a través del sitio web y en las redes sociales del Municipio, tanto Olavarría Municipio como Olavarría VA en Facebook e Instagram.
Se trata de propuestas -organizadas por el Municipio de Olavarría- que van desde entrenamiento para adultos, clases para adultos mayores, niños, niñas, hasta fútbol, básquet femenino, actividades recreativas para adolescentes, yoga y cine, entre otras.
Lunes
- 10 horas. Entrenamiento para adultos (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.
- 18 horas. Fútbol (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para chicos y chicas, de 7 a 14 años.
Martes
- 9 horas. Espacios Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad (hasta el 24 de febrero).
- 18 horas. Modo Vacaciones (hasta el 26 de febrero). Propuesta recreativa pensada para chicos y chicas de entre 12 a 17 años.
- 18 horas. Juegos recreativos al aire libre. Propuesta pensada para niños y niñas de 5 a 12/13 años. Juegos de relevos, carrera de embolsados, etc.
- 18 horas. Tejo (hasta el 26 de febrero). Propuesta para personas mayores de 60 años.
- 19 horas. Básquet femenino (hasta el 24 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.
Miércoles
- 10 horas. Entrenamiento para adultos (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.
- 18 horas. Fútbol (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para chicos y chicas, de 7 a 14 años.
Jueves
- 9:30 horas. Yoga (hasta el 24 de febrero)
- 18 horas. Modo Vacaciones (hasta el 26 de febrero). Propuesta recreativa pensada para chicos y chicas de entre 12 a 17 años.
- 18 horas. Juegos recreativos al aire libre (hasta el 26 de febrero) Propuesta pensada para niños y niñas de 5 a 12/13 años. Juegos de relevos, carrera de embolsados, etc.
- 18 horas. Tejo (hasta el 26 de febrero). Propuesta para personas mayores de 60 años.
Viernes
- 10 horas. Entrenamiento para adultos (hasta el 27 de febrero)
Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.
- 18 horas. Fútbol (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para chicos y chicas, de 7 a 14 años.
- 18 horas. Ciclo de cine. Abierto a toda la comunidad