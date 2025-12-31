Variedad de propuestas en el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona”

“Olavarría en Verano” se encuentra en marcha en distintos espacios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría, con propuestas totalmente gratuitas pensadas para todas las edades, para disfrutar esta nueva temporada de verano.

El Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego A. Maradona” contará con un variado calendario de actividades, que se iniciarán el próximo lunes 5 de enero, y se desarrollarán de manera sistemática.

A continuación se detalla el cronograma –que se extenderá durante los meses de enero y febrero- que además podrá ser consultado a través del sitio web y en las redes sociales del Municipio, tanto Olavarría Municipio como Olavarría VA en Facebook e Instagram.

Se trata de propuestas -organizadas por el Municipio de Olavarría- que van desde entrenamiento para adultos, clases para adultos mayores, niños, niñas, hasta fútbol, básquet femenino, actividades recreativas para adolescentes, yoga y cine, entre otras.

Lunes

10 horas. Entrenamiento para adultos (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.

18 horas. Fútbol (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para chicos y chicas, de 7 a 14 años.

Martes

9 horas. Espacios Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad (hasta el 24 de febrero).

18 horas. Modo Vacaciones (hasta el 26 de febrero). Propuesta recreativa pensada para chicos y chicas de entre 12 a 17 años.

18 horas. Juegos recreativos al aire libre. Propuesta pensada para niños y niñas de 5 a 12/13 años. Juegos de relevos, carrera de embolsados, etc.

18 horas. Tejo (hasta el 26 de febrero). Propuesta para personas mayores de 60 años.

19 horas. Básquet femenino (hasta el 24 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.

Miércoles

10 horas. Entrenamiento para adultos (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para personas mayores de 18 años.

18 horas. Fútbol (hasta el 27 de febrero). Clases brindadas desde la Subsecretaría de Deportes, para chicos y chicas, de 7 a 14 años.

Jueves

9:30 horas. Yoga (hasta el 24 de febrero)

18 horas. Modo Vacaciones (hasta el 26 de febrero). Propuesta recreativa pensada para chicos y chicas de entre 12 a 17 años.

18 horas. Juegos recreativos al aire libre (hasta el 26 de febrero) Propuesta pensada para niños y niñas de 5 a 12/13 años. Juegos de relevos, carrera de embolsados, etc.

18 horas. Tejo (hasta el 26 de febrero). Propuesta para personas mayores de 60 años.

Viernes