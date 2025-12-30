Copa Africana: clasificó la Selección de Gamondi | Infoeme
Martes 30 de Diciembre 2025
 |  deportes
 |  Fútbol Internacional
 30 de Diciembre de 2025

Copa Africana: clasificó la Selección de Gamondi

La Selección que dirige el olavarriense Miguel Gamondi logró, por primera vez en su historia, la clasificación a los Play-Off.

Durante el transcurso de la semana se jugó la ronda inicial de la Copa Africana de Naciones en Marruecos y fue con la clasificación histórica de Tanzania.

 

En la jornada de este martes se completó el Grupo C en la competencia africana que se lleva a cabo en Marruecos y fue con una histórica participación de la Selección de Tanzania que logró la clasificación a los Play-Off como uno de los mejores terceros.

 

El elenco dirigido por Miguel Gamondi finalizó tercero en el Grupo C con 2 unidades producto de empates ante Uganda y Túnez y a pesar de aún no poder cortar la mala racha de no sumar victorias en la cita de selecciones de África, avanzó por primera vez de ronda.

 

 

En el cierre de la Fase de Grupos, igualó 1 a 1 con Túnez, pero previamente había sido igualdad ante Uganda con idéntico resultado y ajustada derrota por 2 a 1 ante Nigeria, el ganador del Grupo con 9 puntos.

 

