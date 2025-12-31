Embajadores recibió su premio de campeón

En un simple acto, Embajadores recibió su trofeo tras haberse consagrado campeón de la Reserva del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”.

Ricardo Hoffmann y Pablo Palahy, presidente y vice, de la Liga de Fútbol de Olavarría dijeron presentes en el partido solidario llevado a cabo en el Tete Di Carlo y en la previa al comienzo de las acciones, entregaron la copa de campeones a representantes de Embajadores.

Futbolistas de Embajadores recibieron la distinción luego de que el elenco se impusiera en la tabla de posiciones con 27 unidades.