Embajadores recibió su premio de campeón

En la tarde-noche del pasado martes, la Liga de Fútbol de Olavarría entregó la copa de campeón a Embajadores tras haberse consagrado en la Reserva.

Foto: Andrés Arouxet

En un simple acto, Embajadores recibió su trofeo tras haberse consagrado campeón de la Reserva del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”.

 

Ricardo Hoffmann y Pablo Palahy, presidente y vice, de la Liga de Fútbol de Olavarría dijeron presentes en el partido solidario llevado a cabo en el Tete Di Carlo y en la previa al comienzo de las acciones, entregaron la copa de campeones a representantes de Embajadores.

 

Futbolistas de Embajadores recibieron la distinción luego de que el elenco se impusiera en la tabla de posiciones con 27 unidades.

 

