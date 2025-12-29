El AMCO piensa en el 2026 y mejora las luminarias

La entidad presidida por Michael Boccagni trabaja en mejorar el autódromo local de cara al 2026 y avanzan con las obras en la instalación eléctrica.

Entre las mejoras que se realizaron recientemente, se colocaron nuevos reflectores en los puestos de banderilleros de la recta principal y se renovó por completo el sistema eléctrico del patio de boxes y el sector del alambrado olímpico junto a la cantina.Además, se realizó el reacondicionamiento de 25 tableros

que apuntan a un circuito más seguro, moderno y preparado para las competencias del venidero año.

Fuente: Prensa AMCO