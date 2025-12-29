El AMCO piensa en el 2026 y mejora las luminarias | Infoeme
Martes 30 de Diciembre 2025 - 0:41hs
24°
Martes 30 de Diciembre 2025 - 0:41hs
Olavarría
24°
Infoeme
 |  deportes
 |  Institucional
 - 29 de Diciembre de 2025 | 23:27

El AMCO piensa en el 2026 y mejora las luminarias

El Automóvil Moto Club de Olavarría sigue con el arduo trabajo de acondicionar el Autódromo “Hermanos Emiliozzi” y en las últimas semanas, se realizaron mejoras en la instalación eléctrica.

La entidad presidida por Michael Boccagni trabaja en mejorar el autódromo local de cara al 2026 y avanzan con las obras en la instalación eléctrica.

 

Entre las mejoras que se realizaron recientemente, se colocaron nuevos reflectores en los puestos de banderilleros de la recta principal y se renovó por completo el sistema eléctrico del patio de boxes y el sector del alambrado olímpico junto a la cantina.Además, se realizó el reacondicionamiento de 25 tableros

 

que apuntan a un circuito más seguro, moderno y preparado para las competencias del venidero año.

 

Fuente: Prensa AMCO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME